Доходы РФ от нефтеэкспорта в сентябре упали на $240 млн из-за снижения цен

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в сентябре составили $13,35 млрд, что на $240 млн меньше, чем в августе и на $0,73 млрд меньше, чем в сентябре 2024 года, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом физические объемы экспорта к августу выросли на 210 тыс. б/с - до 7,44 млн б/с, что переломило августовское снижение. К тому же периоду 2024 года экспорт был выше на 90 тыс. б/с.

Из этого объема экспорт нефтепродуктов снизился к августу на 170 тыс. б/с - до 2,37 млн б/с - и был ниже на 290 тыс. б/с, чем год назад. Это является самым низким показателем за десятилетие, за исключением апреля 2020 года, в основном за счет газойля и мазута. Предварительные данные свидетельствуют о том, что поставки в Саудовскую Аравию заметно сократились.

"Снижение экспорта средних дистиллятов из России отразилось на мировом рынке, поскольку постоянные покупатели стремились найти альтернативные источники поставок, одновременно повышая цены на дизельное топливо и авиатопливо", - отметило МЭА.

В то же время экспорт нефти вырос к августу на 370 тыс. б/с, составив 5,07 млн б/с (на 380 тыс. б/с меньше, чем в сентябре прошлого года). Экспорт нефтепродуктов упал на 170 кб/д до 2,4 мб/д.

МЭА оценивает, что в сентябре РФ увеличила добычу нефти до 9,2 млн б/с. Агентство понизило прогноз по добыче нефти Россией в среднем на 60 тыс. б/с в IV квартале 2025 года - до 9,3 млн б/с.