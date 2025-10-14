Поиск

Доходы РФ от нефтеэкспорта в сентябре упали на $240 млн из-за снижения цен

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в сентябре составили $13,35 млрд, что на $240 млн меньше, чем в августе и на $0,73 млрд меньше, чем в сентябре 2024 года, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом физические объемы экспорта к августу выросли на 210 тыс. б/с - до 7,44 млн б/с, что переломило августовское снижение. К тому же периоду 2024 года экспорт был выше на 90 тыс. б/с.

Из этого объема экспорт нефтепродуктов снизился к августу на 170 тыс. б/с - до 2,37 млн б/с - и был ниже на 290 тыс. б/с, чем год назад. Это является самым низким показателем за десятилетие, за исключением апреля 2020 года, в основном за счет газойля и мазута. Предварительные данные свидетельствуют о том, что поставки в Саудовскую Аравию заметно сократились.

"Снижение экспорта средних дистиллятов из России отразилось на мировом рынке, поскольку постоянные покупатели стремились найти альтернативные источники поставок, одновременно повышая цены на дизельное топливо и авиатопливо", - отметило МЭА.

В то же время экспорт нефти вырос к августу на 370 тыс. б/с, составив 5,07 млн б/с (на 380 тыс. б/с меньше, чем в сентябре прошлого года). Экспорт нефтепродуктов упал на 170 кб/д до 2,4 мб/д.

МЭА оценивает, что в сентябре РФ увеличила добычу нефти до 9,2 млн б/с. Агентство понизило прогноз по добыче нефти Россией в среднем на 60 тыс. б/с в IV квартале 2025 года - до 9,3 млн б/с.

МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2456 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7356 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });