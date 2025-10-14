Поиск

МЭА чуть понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 710 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало показатель на уровне 737 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на символические 27 тыс. б/с.

МЭА скорректировало абсолютные данные по спросу на нефть в целом в сторону небольшого понижения: в 2024 году он теперь оценивается в 103,13 млн б/с (оценка сентября - 103,14 млн б/с), в 2025-м - 103,84 млн б/с (предыдущая оценка - 103,87 млн б/с), в 2026-м - 104,54 млн б/с (предыдущая оценка - 104,57 млн б/с).

Таким образом, оценка роста спроса на нефть по итогам следующего года практически не изменилась, увеличившись с 698 тыс. б/с до 699 тыс. б/с.

МЭА отмечает, что мировой спрос на нефть в прошедшем третьем квартале вырос на 750 тыс. б/с относительно аналогичного периода прошлого года. По мнению аналитиков агентства, это говорит о восстановлении спроса после слабого второго квартала, когда потребление выросло всего на 420 тыс. б/с в годовом исчислении на фоне шока от тарифных войн.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в августе продолжили рост - уже седьмой месяц подряд - и увеличились на 17,7 млн баррелей, до 7,909 млрд баррелей. Это на 148 млн баррелей больше, чем годом ранее, и на 4 млн баррелей больше среднего значения за пять лет.

МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2456 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7356 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });