МЭА чуть понизило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2025 году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2025 году относительно прошлого года вырастет на 710 тыс. б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее оно прогнозировало показатель на уровне 737 тыс. б/с. Таким образом, аналитики понизили прогноз на символические 27 тыс. б/с.

МЭА скорректировало абсолютные данные по спросу на нефть в целом в сторону небольшого понижения: в 2024 году он теперь оценивается в 103,13 млн б/с (оценка сентября - 103,14 млн б/с), в 2025-м - 103,84 млн б/с (предыдущая оценка - 103,87 млн б/с), в 2026-м - 104,54 млн б/с (предыдущая оценка - 104,57 млн б/с).

Таким образом, оценка роста спроса на нефть по итогам следующего года практически не изменилась, увеличившись с 698 тыс. б/с до 699 тыс. б/с.

МЭА отмечает, что мировой спрос на нефть в прошедшем третьем квартале вырос на 750 тыс. б/с относительно аналогичного периода прошлого года. По мнению аналитиков агентства, это говорит о восстановлении спроса после слабого второго квартала, когда потребление выросло всего на 420 тыс. б/с в годовом исчислении на фоне шока от тарифных войн.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в августе продолжили рост - уже седьмой месяц подряд - и увеличились на 17,7 млн баррелей, до 7,909 млрд баррелей. Это на 148 млн баррелей больше, чем годом ранее, и на 4 млн баррелей больше среднего значения за пять лет.