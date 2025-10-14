Египет намерен увеличить экспорт СПГ до марта для привлечения инвесторов в газодобычу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Египет намерен нарастить экспорт сжиженного природного газа с ноября по март, чтобы привлечь иностранных инвесторов в сектор добычи газа, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, власти страны ведут переговоры о регулярных отгрузках - по два танкера ежемесячно - с завода Idku. Мера направлена на стимулирование участия международных компаний в разведке и добыче газа в Египте и позволит экспортировать часть добытого объема.

Египет, который в 2024 году стал нетто-импортером СПГ, в этом году экспортировал лишь 4 партии, поскольку правительство предпочитает удовлетворять внутренний спрос. В 2022 году страна отправила за рубеж более 100 партий СПГ.

Ранее Bloomberg сообщал, что в начале месяца Египет попросил поставщиков отложить не менее 20 запланированных поставок СПГ до конца 2025 года из-за более низкого, чем ожидалось, внутреннего спроса. Часть этих грузов планируется перенести на первый квартал 2026 года, что позволит стабилизировать внутренний рынок и сохранить экспортный потенциал.

В 2024 году Египет впервые с 2018 года возобновил импорт СПГ из-за дефицита сырья. По данным S&P Global Commodity Insights, страна заключила соглашения с Shell и TotalEnergies на закупку 60 партий СПГ в 2025 году общей стоимостью около $3 млрд. Всего в 2024 году Египет импортировал около 2,34 млн тонн СПГ, при этом экспорт практически прекратился с апреля.

Общая мощность египетских заводов по сжижению газа оценивается в 12 млн тонн в год (20 млрд куб. м), но они работают с неполной загрузкой из-за нехватки ресурсов газа.

В то же время власти активизировали привлечение инвестиций в геологоразведку. В октябре 2025 года госкомпания EGAS подписала соглашения с рядом международных игроков на разведку четырех газовых блоков в Средиземном море и дельте Нила с общим объёмом инвестиций $340 млн.