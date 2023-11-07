Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Египет импортировал СПГ впервые с июля на фоне ограниченности поставок газа из Израиля

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Египет в минувшую пятницу впервые за последние месяцы импортировал сжиженный природный газ, по данным S&P Global Commodity Insights.

Шедший под флагом Греции танкер Maran Gas Kalymnos доставил груз в терминал "Айн-Сохна" в Суэцком канале. Помимо СПГ на борту была также нефть.

Судно разгружено и остается на приколе, пишет S&P Global.

До этого Египет последний раз импортировал СПГ в июле. Объем поставки составил 60 тыс. тонн.

S&P Global отмечает перебои в энергосистеме Египта в связи с ограниченностью поставок газа из Израиля в последние недели, что заставляет власти искать других экспортеров.

Египет Израиль СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря

Страны НАТО решили приостановить участие в ДОВСЕ

Астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили о захвате военного поста ХАМАС в центре Газы

Израильские военные сообщили о захвате военного поста ХАМАС в центре Газы

Brent подешевела до $84,8 за баррель

Индексы США выросли в понедельник

Индексы США выросли в понедельник

Что случилось этой ночью: вторник, 7 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинский Красный полумесяц сообщил об ударе ВВС Израиля по окрестностям больницы

Палестинский Красный полумесяц сообщил об ударе ВВС Израиля по окрестностям больницы

Нетаньяху допустил гуманитарные паузы в боевых действиях в Газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });