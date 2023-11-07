Египет импортировал СПГ впервые с июля на фоне ограниченности поставок газа из Израиля

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Египет в минувшую пятницу впервые за последние месяцы импортировал сжиженный природный газ, по данным S&P Global Commodity Insights.

Шедший под флагом Греции танкер Maran Gas Kalymnos доставил груз в терминал "Айн-Сохна" в Суэцком канале. Помимо СПГ на борту была также нефть.

Судно разгружено и остается на приколе, пишет S&P Global.

До этого Египет последний раз импортировал СПГ в июле. Объем поставки составил 60 тыс. тонн.

S&P Global отмечает перебои в энергосистеме Египта в связи с ограниченностью поставок газа из Израиля в последние недели, что заставляет власти искать других экспортеров.