Поиск

В руководстве Банка Англии предупредили о риске жесткой посадки экономики

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вероятность того, что экономика Великобритания совершит "жесткую посадку", повышается и поэтому британскому центробанку следовало бы ускорить снижение процентной ставки, считает член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Алан Тейлор. Он сказал это на мероприятии в Кембридже.

Из-за нежелания ЦБ быстро снижать ставку вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, не провоцируя замедление экономики или рост безработицы, вряд ли удастся, полагает он.

"Сохраняя, на мой взгляд, слишком ограничительную политику в отношении процентных ставок, мы, возможно, слишком сильно затормозили", - отметил Тейлор.

Наиболее вероятным он считает сценарий, при котором инфляция вернется к целевому уровню, однако экономика будет длительное время оставаться ослабленной.

При этом Тейлор опасается, что слабость внутреннего спроса может спровоцировать более сильный экономический спад и рецессию, которую будет трудно сдерживать или обернуть вспять.

"Еще год назад такое развитие событий казалось маловероятным, но угроза растет, - сказал он. - Вероятность подобного исхода такова, что ее нельзя игнорировать".

Тейлор отметил, что внутренние источники инфляционного давления ослабевают. На фоне роста безработицы и общей слабости спроса рост зарплат будет замедляться и уже не будет подогревать инфляцию, считает он. По его оценкам, рост заработных плат к концу года будет составлять около 3,5%, а в следующем году может замедлиться до 3%.

Безработица в Великобритании в июне-августе увеличилась до 4,8% - максимума со второго квартала 2021 года. Средние темпы роста зарплат без учета бонусов в этот период составили 4,7%, став минимальными с марта-мая 2022 года.

Великобритания Алан Тейлор Банк Англии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

МВФ вновь снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год - до 0,6%

МВФ вновь снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год - до 0,6%

Минпромторг ожидает, что продажи на авторынке РФ в 2025 г. составят 1,3-1,4 млн штук

Минпромторг ожидает, что продажи на авторынке РФ в 2025 г. составят 1,3-1,4 млн штук

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Минпромторг поддерживает привязку к торговым маркам повышенных пошлин для "недружественного" импорта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });