В руководстве Банка Англии предупредили о риске жесткой посадки экономики

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вероятность того, что экономика Великобритания совершит "жесткую посадку", повышается и поэтому британскому центробанку следовало бы ускорить снижение процентной ставки, считает член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Алан Тейлор. Он сказал это на мероприятии в Кембридже.

Из-за нежелания ЦБ быстро снижать ставку вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, не провоцируя замедление экономики или рост безработицы, вряд ли удастся, полагает он.

"Сохраняя, на мой взгляд, слишком ограничительную политику в отношении процентных ставок, мы, возможно, слишком сильно затормозили", - отметил Тейлор.

Наиболее вероятным он считает сценарий, при котором инфляция вернется к целевому уровню, однако экономика будет длительное время оставаться ослабленной.

При этом Тейлор опасается, что слабость внутреннего спроса может спровоцировать более сильный экономический спад и рецессию, которую будет трудно сдерживать или обернуть вспять.

"Еще год назад такое развитие событий казалось маловероятным, но угроза растет, - сказал он. - Вероятность подобного исхода такова, что ее нельзя игнорировать".

Тейлор отметил, что внутренние источники инфляционного давления ослабевают. На фоне роста безработицы и общей слабости спроса рост зарплат будет замедляться и уже не будет подогревать инфляцию, считает он. По его оценкам, рост заработных плат к концу года будет составлять около 3,5%, а в следующем году может замедлиться до 3%.

Безработица в Великобритании в июне-августе увеличилась до 4,8% - максимума со второго квартала 2021 года. Средние темпы роста зарплат без учета бонусов в этот период составили 4,7%, став минимальными с марта-мая 2022 года.