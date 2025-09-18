Поиск

Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 4% и снизил объем продажи активов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии не стал менять размер ключевой процентной ставки, оставив её на уровне 4% годовых по итогам сентябрьского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а двое выступили за ее снижение на 25 базисных пунктов.

Кроме того, большинством в семь голосов ЦБ принял решение сократить объем активов на своем балансе в ближайшие 12 месяцев на 70 млрд фунтов ($95,5 млрд), до 488 млрд фунтов. Ранее ежегодные темпы сокращения активов составляли 100 млрд фунтов.

Регулятор снижает активы на балансе за счет непосредственных продаж и досрочного погашения облигаций. Теперь ЦБ намерен продавать меньше долгосрочных государственных облигаций - их продажа составит порядка 20% общего объема реализуемых ценных бумаг.

За снижение ставки в четверг проголосовали Свати Дингра и Алан Тейлор. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл выступил за сохранение темпов продажи активов на уровне 100 млрд фунтов, Кэтрин Манн - за еще большее замедление продаж, до 62 млрд фунтов.

В сообщении Банка Англии отмечается, что инфляция в стране в августе составила 3,8%, как и месяцем ранее. Это максимум с января 2024 года. Регулятор ожидает, что инфляция немного ускорится в сентябре, после чего начнет снижаться по направлению к целевому уровню в 2%.

Регулятор также указал на существенный прогресс в замедлении инфляции в последние два с половиной года и заявил, что он по прежнему сфокусирован на устранении любого устойчивого инфляционного давления для поддержания инфляции на целевом показателе в 2% в среднесрочной перспективе.

"Дезинфляционный тренд в целом продолжается, хотя прогресс более выражен в плане замедления роста зарплат, а не цен", - говорится в пресс-релизе. Рост цен на услуги в целом стабилизировался в последние месяцы.

Руководство ЦБ осознает наличие рисков, связанных с временным ускорением инфляции. В то же время темпы экономического роста в Великобритании остаются сдержанными, что отражает постепенное ослабление на рынке труда и некоторую слабость в экономике в целом.

"Внутренние и геополитические риски, связанные с экономической активностью, сохраняются, - говорится в сообщении ЦБ. - Постепенный и осторожный подход к дальнейшему снятию ограничений денежно-кредитной политики остается целесообразным. Сроки и темпы этого процесса будут зависеть от ослабления инфляционного давления".

"MPC считает необходимым сохранять постепенный и осторожный подход к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, - отмечается в сообщении. - Дальнейшие сроки и темпы смягчения ДКП будут зависеть от степени ослабления инфляционного давления".

Фунт стерлингов перешел к небольшому снижению к доллару США. Пара фунт/доллар торгуется на уровне $1,3621 по сравнению с $1,3651 до публикации решения Банка Англии и $1,3626 на закрытие рынка в среду.

Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавляет 0,26%.

