Аналитики ЦБ предупредили, что повышение НДС затруднит выход к таргету по инфляции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Увеличение ставки НДС усложнит путь к целевому уровню инфляции в 2026 году, однако альтернативный способ поддержания бюджетных расходов потребовал бы от Банка России ужесточения денежно-кредитной политики, считают аналитики Банка России.

Правительство предложило поднять базовую ставку НДС с 1 января на 2 процентных пункта - до 22% с 20%. Планируемое повышение увеличит цены на 0,6-0,8 п.п. в декабре 2025 - январе 2026 года, оценивают аналитики в бюллетене "О чем говорят тренды".

"По опыту повышения НДС в 2019 году (на те же 2 п.п., с 18% до 20% - ИФ), равно как и по опыту других стран, оно не в полной мере будет перенесено в цены "на полке". Частично дополнительный НДС будет абсорбирован за счет маржи производителей и торговли. Тем не менее, это несколько затрудняет задачу достижения 4%-ной инфляции в 2026 году с учетом лагов, с которыми действует ДКП, и направления собранных дополнительных доходов на финансирование расходов", - отмечается в бюллетене.

Но если бы тот же уровень бюджетных расходов финансировался за счет бюджетного дефицита, а не НДС и других налоговых мер, то для возвращения к низкой инфляции потребовалось бы дополнительное ужесточение ДКП, говорится в "Трендах".

Параллельно с прямым ценовым импульсом повышение НДС будет иметь обратный косвенный эффект: оно дополнительно охладит внутренний спрос, что выступит дезинфляционным фактором, отмечают аналитики ЦБ. Он постепенно проявится в течение 2026 года и частично компенсирует первоначальный эффект на цены от повышения НДС.

"Реакция ДКП (на прирост индекса потребительских цен в результате действия такого разового фактора, как повышение НДС - ИФ) требуется только для минимизации вторичных эффектов на инфляцию через инфляционные ожидания", - сказано в бюллетене.

Вклад предыдущего повышения НДС в инфляцию ЦБ оценивал в 0,6-0,7 п.п. При этом тогда, в конце 2018 года, готовясь к переносу увеличения налога в цены, регулятор в качестве упреждающего шага повысил ключевую ставку.

Минфин РФ оценивает влияние на инфляцию предстоящего повышения НДС примерно в 1 п.п., говорил ранее глава ведомства Антон Силуанов.

