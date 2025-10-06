Поиск

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ оценивает вклад повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в инфляцию в 1 процентный пункт.

Минфин ранее предложил с 1 января 2026 года повысить ставку НДС с 20% до 22%.

"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджета, в следующем году мы рассчитываем в размере 2,3 трлн рублей. Вот эти налоговые новации в целом не затрагивают доходную базу субъектов РФ. НДС может повлиять на финансовые результаты компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учитываем в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В то же время, по его словам, сбалансированный бюджет будет способствовать возможностям Центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики за счет более высоких темпов экономического роста и, как результат, дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней и роста доходов населения.

