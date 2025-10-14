Аналитики ЦБ зафиксировали продолжение замедления экономической активности в РФ в III квартале

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экономическая активность в РФ в III квартале продолжила замедляться, при этом рост в потребительском секторе в августе-сентябре даже несколько ускорился. Об этом говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Опубликованная экономическая статистика и опросные данные указывают на то, что в III квартале замедление экономической активности продолжилось. Динамика продолжает сильно различаться от сектора к сектору. В частности, в потребительском сегменте рост в августе - сентябре, возможно, даже несколько усилился на фоне ускорения роста номинальных и реальных зарплат", - отмечается в докладе.

В ЦБ считают, что "происходящее с середины года оживление как корпоративного, так и розничного кредитования и расширение программы госзаимствований в 2025 г. для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета поддержат спрос в экономике в IV квартале".

"Этому же способствует произошедшее смягчение ценовых денежно-кредитных условий. В такой ситуации ожидается дальнейшее плавное замедление экономики с последующим выходом на траекторию устойчивого роста в 2026 году", - говорится в обзоре.

При этом в ЦБ отмечают, что данные опросов (ИНП РАН, PMI, ИБК Банка России) зафиксировали ухудшение динамики внутреннего спроса и сокращение экспортных заказов в конце III квартала. "Ухудшение оценок текущей ситуации отчасти объяснялось действием разовых факторов, сокративших выпуск в добыче, нефтепереработке, оптовой торговле и грузообороте", - говорится в докладе.