Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение в условиях слабого спроса на фоне подешевевшей нефти (декабрьский фьючерс на Brent опустился к $62 за баррель), а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился в район 2540 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 19 декабря 2024 года.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2541,49 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1001,3 пункта (-0,3%); лидировали в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-8%) и просевшие после отсечки дивидендов за I полугодие акции "Татнефти" (-5,2%; выплаты - 14,35 рубля на акцию каждого типа).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 октября, составил 79,9589 руб. (-89,59 копейки).