Выручка LVMH в январе-сентябре снизилась на 4%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в январе-сентябре сократил выручку на 4% - до 58,09 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом в органическом выражении (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) она уменьшилась на 2%.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи упала на 8% - до 27,611 млрд евро. Органическое снижение составило 6%.

Продажи часов и украшений уменьшились на 2% (рост на 1% в органическом выражении) - до 7,409 млрд евро. Выручка в сегменте парфюмерии и косметики опустилась на 2% (не изменилась в органическом выражении) и составила 6,04 млрд евро.

Реализация алкогольных напитков снизилась на 7% (-4%), составив 3,917 млрд евро. В том числе это было обусловлено слабым спросом на коньяк в США и Китае, отмечается в сообщении.

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) практически не изменился - 12,613 млрд евро (рост на 3% в органическом выражении).

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (более 70 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,66 тыс. Штат на конец 2024 года насчитывал более 215 тыс. сотрудников, около 40 тыс. из которых работают во Франции.

