LVMH выбыла из пятерки крупнейших по капитализации компаний Европы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA покинул топ-5 крупнейших по капитализации компаний Европы после резкого снижения стоимости акций в текущем году.

С начала года рыночная стоимость компании сократилась примерно на 25% и теперь составляет около 239 млрд евро, пишет Bloomberg. По этому показателю она занимает шестое место в Европе, уступая Nestle, Hermes, ASML, Novo Nordisk и SAP.

Германский разработчик ИТ-решений SAP, самая дорогая европейская компания, обладает капитализацией почти 310 млрд евро.

Давление на котировки LVMH, как и на бумаги других представителей люксового сегмента, оказывает слабый спрос в Китае и опасения по поводу пошлин на поставки товаров в США.

Ранее аналитик Barclays Кэрол Маджо ухудшила рекомендацию для бумаг LVMH до "на уровне рынка", отметив, что не ожидает возобновления роста продаж в ключевом для компании подразделении модной одежды и изделий из кожи в текущем году.