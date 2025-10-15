ASML увеличила квартальную чистую прибыль лучше прогноза

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Нидерландская ASML Holding NV, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 2,3%, что превзошло ожидания рынка.

В квартале, который завершился 28 сентября, чистая прибыль компании составила 2,125 млрд евро против 2,077 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль в расчете на акцию повысилась до 5,48 евро с 5,28 евро.

Выручка выросла на 0,7% - до 7,516 млрд евро с 7,467 млрд евро год назад.

Объем заказов ASML в отчетном квартале взлетел более чем вдвое - до 5,399 млрд евро (из которых 3,6 млрд евро пришлось на системы EUV-литографии) по сравнению с 2,633 млрд евро (1,4 млрд евро) годом ранее. Валовая маржа поднялась до 51,6% с 50,8%.

Эксперты, опрошенные LSEG IBES, в среднем оценивали прибыль компании в 2,11 млрд евро. Респонденты Visible Alpha прогнозировали объем заказов на уровне 5,36 млрд евро.

В четвертом квартале компания планирует получить выручку в диапазоне 9,2-9,8 млрд евро, валовую маржу - 51-53%.

Также ASML прогнозирует, что по итогам 2025 года выручка увеличится примерно на 15%, а в следующем году не будет ниже уровня этого года.

Компания выплатит промежуточные дивиденды в размере 1,6 евро на акцию. Выплаты пройдут 6 ноября, сообщается в отчетности.

С начала 2025 года капитализация ASML увеличилась почти на 25% (до 323 млрд евро), тогда как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 11,2%..