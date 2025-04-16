Поиск

Производитель оборудования для выпуска чипов ASML в I кв. удвоил чистую прибыль

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Голландская ASML Holding NV, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов, в первом квартале увеличила чистую прибыль практически вдвое, однако объем заказов разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте 2025 года составила 2,355 млрд евро, или 6 евро в расчете на акцию, против 1,224 млрд евро, или 3,11 евро на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка подскочила на 46% - до 7,742 млрд евро по сравнению с 5,29 млрд евро годом ранее.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали прибыль компании в 2,28 млрд евро при выручке в 7,77 млрд евро. Сама компания в январе давала прогноз для выручки 7,5-8 млрд евро.

Между тем объем заказов ASML в минувшем квартале снизился на 9% г/г - до 3,936 млрд евро (из которых 1,2 млрд евро пришлось на системы EUV-литографии). Относительно четвертого квартала показатель упал более чем на 44%. Аналитики прогнозировали 4,84 млрд евро.

Валовая маржа компании поднялась до 54% по сравнению с 51,7% в октябре-декабре и 51% за январь-март прошлого года.

Во втором квартале ASML планирует получить выручку в диапазоне 7,2-7,7 млрд евро, валовую маржу - 50-53%. Компания по-прежнему ожидает, что по итогам 2025 года выручка составит 30-35 млрд евро (в прошлом году - 28,3 млрд евро), валовая маржа - 51-53% (51,3%).

Котировки акций ASML в ходе торгов в Амстердаме в среду упали на 5,3%. Капитализация компании за последние три месяца рухнула почти на 20% (до 235 млрд евро), в то время как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 2,3%.

ASML
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ в ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов

Потребление вина в мире упало до самого низкого с 1961 года уровня

"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефть Brent подешевела до $64,5 за баррель

Нефтесервисный холдинг "Борец" перешел под контроль РФ

Китай запустил первую межрегиональную магистраль для грузовиков на водороде

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне77 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе387 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });