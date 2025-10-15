Поиск

Новак заявил, что доля российского газа в общеевропейском импорте упала более чем вдвое

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Доля российского газа в общем балансе его импорта европейскими странами снизилась до 19%, когда ранее составляла примерно 44%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).

"На сегодняшний день у от нас действительно фактически стало меньше поступать газа. То есть раньше в энергобалансе Европы российский газ занимал примерно 44%, сегодня в рамках общего импорта это примерно около 19% остается. То есть в два раза уменьшилось. Тем не менее поставки российского газа осуществляются", - сказал Новак.

Он отдельно поблагодарил сидящего рядом в президиуме Петера Сийярто, главу МИД Венгрии, поскольку его страна одной из немногих в ЕС продолжает закупать газ в России.

"Есть еще разумные страны, разумные подходы к тому, чтобы обеспечивать собственную энергетическую безопасность. (. . .) Мы ценим тот суверенитет, подход, который сегодня проявляет эта страна (Венгрия - ИФ), несмотря на те давления, которые поступают извне. В первую очередь это надстройки всевозможные бюрократические со стороны Европейской комиссии", - отметил вице-премьер РФ.

Он подчеркнул, что Россия готова нарастить поставки газа в Европу при поступлении с ее стороны соответствующего запроса. Новак также напомнил, что ранее страна всегда шла на встречу ЕС в вопросе дополнительного объема поставок газа в периоды высокого потребления, например, в холодные зимы.

