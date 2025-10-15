Венгрия начала обсуждать возможное сотрудничество с "НОВАТЭКом"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Венгрия начала обсуждать возможности сотрудничества с "НОВАТЭКом", сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Сейчас у нас нет никакого сотрудничества, но у нас есть обсуждения. Это была первая встреча. Меня пригласили, и, конечно, я пришёл, и мы рассмотрели возможные сценарии нашего сотрудничества", - сказал он.

У Венгрии действует контракт на поставку трубопроводного газа с "Газпромом" до 2036 года.

Недавно Венгрия заключила контракты с рядом европейских компаний на поставку небольших объемов СПГ.

Сийярто подчеркнул, что с точки зрения СПГ-инфраструктуры регион очень беден, и в ближайшем времени не планируется какого-то строительства, поэтому главным образом Венгрия снабжается трубопроводным газом.