Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Венгрия категорически не поддерживает инициативу REPowerEU – план Евросоюза по поэтапному отказу от импорта российского ископаемого топлива с 2028 года, заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).

"Мы будем до последнего выступать против так называемого пакета REPowerEU. Мы сделаем всё возможное на следующей неделе на заседании Совета министров энергетики ЕС в понедельник. И там я четко заявлю, что то, что они называют диверсификацией, в случае с Венгрией будет означать одностороннюю зависимость", - сказал Сийярто.

В частности, венгерский министр привел пример этому, говоря об импорте нефти. Сейчас страна получает ее по двум нефтепроводам: бОльшую часть по "Дружбе" из РФ, меньшую – по Адриатическому нефтепроводу, подконтрольному хорватской JANAF.

"Перекрытие трубопровода "Дружба" означало бы, что сейчас у нас в Венгрии два трубопровода, но станет один. Это нечто совершенно иное. Это ставит нас в абсолютно зависимое положение, чего мы не хотим", - сказал Сийярто.

Он отметил, что в ходе своего визита в Россию планирует провести переговоры с вице-премьерами Александром Новаком и Денисом Мантуровым, а также с главой Росатома Алексеем Лихачевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ранее против принятия плана REPowerEU открыто выступили власти Словакии.