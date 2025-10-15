Поиск

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Бизнес связывает это, в том числе с планируемым повышением налогов в 2026 году, отметил Банк России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания бизнеса в октябре по сравнению с сентябрем заметно увеличились, до средних значений 2023 года, и остались на повышенном уровне, говорится в комментарии ЦБ РФ по итогам опроса предприятий.

"Рост ценовых ожиданий предприятия связывают, в том числе с увеличением с января 2026 года налогов", - отмечает Банк России.

Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в октябре составил 4,2% после 2,9% в сентябре. Минимальный прирост цен ожидают предприятия добывающей отрасли и электроэнергетики, максимальный - розничной торговли (9,4%).

Рост текущих отпускных цен на продукцию (услуги) предприятий в октябре в целом по экономике немного ускорился после замедления в предыдущие два месяца, но остался вблизи минимумов с начала 2023 года. Ускорение наблюдалось практически во всех отраслях экономики, за исключением электроэнергетики. В сельском хозяйстве впервые с августа 2023 года отмечалось снижение отпускных цен.

Рост издержек предприятий в октябре в целом по экономике и во всех основных отраслях ускорился до максимальных значений с марта, отмечает ЦБ. "В числе значимых факторов роста затрат предприятия отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, сырья и материалов, стоимости коммунальных услуг и арендной платы", - подчеркивает Банк России.

