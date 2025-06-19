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ЦБ отметил, что ценовые ожидания бизнеса устойчиво снижаются последние полгода

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания предприятий в июне продолжили снижение, но их изменение за месяц было незначительным, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Ценовые ожидания бизнеса снижаются шестой месяц подряд, но еще остаются повышенными и существенно превосходят значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели.

Динамика среднего ожидаемого темпа прироста цен в отраслях в июне была разнонаправленной, отмечает ЦБ. Снижение показателя наблюдалось в обрабатывающих производствах, строительстве, торговле. Рост отмечался в добыче, электроэнергетике и водоснабжении, сельском хозяйстве, а также транспортировке и хранении. Минимальный прирост цен ожидают предприятия обрабатывающих производств, выпускающие промежуточные товары, а максимальный - предприятия в сфере электроэнергетики и водоснабжения перед предстоящим повышением тарифов.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 25 июля. На заседании в июне Банк России вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% годовых.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 13,0% с 13,4% в мае.

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