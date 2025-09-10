Поиск

В России ценовые ожидания предприятий в сентябре снизились до уровня июля

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре ценовые ожидания российских предприятий немного снизились, вернувшись на уровень июля 2025 года, следует из оперативной справки Банка России по результатам мониторинга предприятий.

В августе ценовые ожидания бизнеса несколько выросли (они находились на уровне значений второго квартала 2025 года). При этом ЦБ отмечал, что этот показатель остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 12 сентября.

Данные об инфляционных ожиданиях населения в сентябре будут опубликованы уже после заседания совета по ставке - 17 сентября.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Глава ЕК предложила предоставить Украине "репарационный кредит" за счет активов России

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Суд временно заблокировал попытку Трампа уволить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук

Нефть Brent подорожала до $67,05 за баррель

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });