В России ценовые ожидания предприятий в сентябре снизились до уровня июля

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В сентябре ценовые ожидания российских предприятий немного снизились, вернувшись на уровень июля 2025 года, следует из оперативной справки Банка России по результатам мониторинга предприятий.

В августе ценовые ожидания бизнеса несколько выросли (они находились на уровне значений второго квартала 2025 года). При этом ЦБ отмечал, что этот показатель остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 12 сентября.

Данные об инфляционных ожиданиях населения в сентябре будут опубликованы уже после заседания совета по ставке - 17 сентября.