Рынок акций РФ в среду умеренно подрос во главе с бумагами энергокомпаний

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно подрос в рамках коррекции во главе с бумагами энергокомпаний на новостях от Минэнерго РФ, сдерживающими факторами оставались геополитическая напряженность, опасения относительно возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ, а также просевшая вечером нефть (фьючерс на Brent опустился к $62 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля поднялся чуть выше 2545 пунктов после утреннего снижения в район 2520 пунктов (годовой минимум).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2545,22 пункта (+0,2%, минимум сессии - 2521,87 пункта), индекс РТС - 1017,01 пункта (+1,6%); лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+5,1%), "Интер РАО" (+4,4%), "НОВАТЭКа" (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 октября, составил 78,839 руб. (-1,12 рубля).

Подорожали также акции "РусГидро" (+2,6%), "ФосАгро" (+1,9%), "Яндекса" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-5%), "Татнефти" (-3,3%), "ВК" (-2,2%), "Русала" (-1,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Московской биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -1,2% "префы"), "Т-Технологии" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Минэнерго РФ не видит необходимости законодательно закреплять направление дивпотока энергокомпаний на инвестиции, точечные решения принимаются по госкомпаниям, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак журналистам в кулуарах РЭН-2025. "Есть законодательство об акционерных обществах, все, что связано с дивидендами. Есть компании, где государство является основным акционером. Основной акционер вправе принимать решения по сфере деятельности", - сказал Грабчак. "Это точечные решения должны быть по каждой компании", - подчеркнул он.

Ранее, в июле 2025 года, министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго РФ поддерживает идею направления дивидендного потока государственных энергокомпаний на инвестиции.

Великобритания в рамках масштабного обновления российского сегмента санкционного списка включила в него две крупнейшие нефтяные компании РФ - НК "Роснефть" и НК "ЛУКОЙЛ". Также, согласно опубликованному на сайте британского правительства документу, под санкции подпала индийская Nayara Energy, совладельцем которой является "Роснефть".

Президент США Дональд Трамп во вторник выразил мнение, что Россия не желает прекращать конфликт на Украине. "У меня очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Но он просто не хочет заканчивать эту войну", - сказал Трамп. По его мнению, РФ при желании могла бы быстро завершить кризис.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу. Трамп сказал, что Зеленский будет запрашивать поставки вооружений, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент добавил, что США располагают крупным арсеналом этих ракет.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на встрече с премьером Украины Юлией Свириденко, что европейским странам нужно усилить меры против РФ, а также против стран, приобретающих российскую нефть. "Он подчеркнул необходимость для европейских союзников нарастить кампанию давления не только против России, но и против любой страны, которая финансирует российскую военную машину за счет закупок российской нефти", - говорится в пресс-релизе министерства.

"Бессент также напомнил о приверженности США задаче работать с партнерами по G7 для существенного роста давления на Россию", - отмечается в документе. Кроме того, Бессент заверил в том, что США продолжат поддерживать Киев и добиваться устойчивого мира на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейские страны прекратить покупать нефть у России и утверждал, что снижение ее рыночной стоимости якобы остановит украинский конфликт.

Совет директоров Банка России на очередном заседании по ставке в октябре примет взвешенное решение, исходя из всех поступивших к тому моменту статданных, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме. По его словам, ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ.

"На сегодня эти данные - сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции - позволяют утверждать, что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал Заботкин.

Он также отметил, что безработица в РФ находится на историческом минимуме в 2,2%, жесткость на рынке труда остается беспрецедентной, хотя последние данные и демонстрируют признаки начала уменьшения этой жесткости.

Банк России считает, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно для замедления инфляции. Скорость снижения ставки ЦБ будет соизмеряться с задачей по возвращению инфляции к цели в 4%, добавил Заботкин.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, утром индекс МосБиржи отметился на годовых минимумах у 2520 пунктов, откуда сумел отскочить. Тем не менее этот отскок скорее технический и связан с сильной перепроданностью. Поводы для нервозности инвесторов все те же - геополитическая неопределенность, ожидания более долгой нормализации ДКП и сохранения ключевой ставки в октябре без изменений, ощутимое укрепление рубля и слабость цен на нефть. Кроме того, вечером инвесторы ждут блока данных Росстата по недельной инфляции.

На мировых рынках настроения поддержало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который накануне дал понять, что регулятор больше не опасается роста инфляции, и это может говорить в пользу снижения ставки в октябре. При этом официальная экономическая статистика в США по-прежнему не публикуется из-за шатдауна. В Китае, судя по опубликованному ИПЦ и ценам производителей за сентябрь, дефляционное давление сохраняется. В то же время это увеличивает вероятность новых экономических стимулов.

В четверг в Вашингтоне продолжится саммит министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. Ожидаются выступления представителей руководства ФРС и ЕЦБ. На российском рынке X5 и "Займер" представят операционные результаты. "До конца недели на рынке акций может быть волатильно, чувствительность к новостному фону остается высокой. Как ожидается, в пятницу состоится встреча президентов США и Украины, по итогам которой могут прозвучать важные заявления. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 октября - колебания в коридоре 2520-2650 пунктов", - считает Шепелев.

По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, нефть остается под давлением, локальный минимум по Brent составляет $61,5 за баррель, а 4-часовая структура графика указывает на следующие цели падения $61,1 и $60,3 за баррель. Долгосрочная картина допускает продолжение падения к очередным целям недельного графика $61,1 - $59,5 за баррель, сценарий снижения остается актуальным, пока нет слома сопротивления $66,58 за баррель, считает эксперт.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, внутридневной новостной фон в среду оставался в целом нейтральным, основные негативные факторы остаются в силе - геополитика и повышенные инфляционные риски. Поддержку акциям электроэнергетических компаний в среду оказала новость о том, что в Минэнерго не считают необходимым законодательно обязывать компании из сектора электроэнергетики направлять дивидендный поток на инвестиции.

На первый план внешнеполитической повестки вышли состояние российско-американского диалога и возможные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Сохраняются также риски, связанные с введением 19-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, хотя решение по ним откладывается по крайней мере до саммита ЕС 23-24 октября из-за разногласий стран-участниц блока.

Пока индекс МосБиржи находится выше потенциального уровня поддержки 2500 пунктов, но в случае резко негативных изменений новостного фона ситуация может измениться. Во вторник Банк России опубликовал бюллетень "О чем говорят тренды", где аналитики отметили замедление экономической активности в третьем квартале и предупредили, что повышение НДС затруднит выход к таргету по инфляции. По их оценке, повышение базовой ставки НДС с 1 января на 2 процентных пункта (до 22% с 20%) приведет к повышению цен на 0,6-0,8 п.п. в декабре 2025 - январе 2026 года. Ранее в Минфине подсчитали, что проинфляционное влияние повышения ставки НДС составит около 1 п.п. Вдобавок ко всему, МВФ снизил прогноз роста российского ВВП на 2025 год до 0,6% с июльского прогноза роста на 0,9%, отметил Федосов.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, негативом для рынка акций РФ стало заявление заместителя председателя ЦБ РФ Заботкина, подчеркнувшего, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики до устойчивого снижения инфляционных рисков. Это усилило осторожность участников рынка.

В центре внимания остается ситуация вокруг возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Президент США Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме, где одной из ключевых тем переговоров станет возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk. При этом представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что союзники продолжат оказывать Киеву необходимую помощь, включая поставки вооружений и систем ПВО, и подчеркнула, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Индекс МосБиржи в среду отскочил вверх, однако не исключается его дальнейшее движение к отметке 2500 пунктов в рамках нисходящего канала, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ПАО "Полюс" в среду вернулись к росту на фоне очередного исторического пика цен на золото $4235 за унцию. Акции энергетических компаний выросли после заявлений замминистра энергетики РФ Грабчака о том, что Минэнерго не видит необходимости законодательно закреплять направление дивидендного потока энергокомпаний на инвестиции. В сентябре этого года при этом были одобрены меры поддержки "РусГидро", среди которых было направление дивидендного потока на инвестиции. Акции "Татнефти" продолжили снижение после дивидендной отсечки за I полугодие, также остаются под давлением продаж бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" после отмены дивидендной политики и рекомендации по обратному сплиту акций, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки, которые обеспечивались надеждами на смягчение монетарных условий в США, а также в целом позитивным началом сезона квартальных отчетностей крупнейшими американскими банками. Неопределенность в торговом вопросе, однако, остается одним из основных нисходящих рисков. Индексы МосБиржи и РТС смогли подрасти на корпоративных историях, в то время как западные страны продолжают обсуждать наращивание помощи Украине и усиление санкций против РФ. Реакция на санкции Великобритании против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" в среду при этом была нейтральной, констатировала Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что риски падения индекса МосБиржи к 2400 пунктам повышаются.

Основные причины сохраняющихся распродаж - это укрепление рубля при снижении нефти, а также геополитика. В среду США, как ожидается, должны сделать важное заявление о поставках оружия Украине. По сообщениям западных СМИ, речь идет о выделении странами ЕС средств на закупку этого оружия в США. Данный факт еще раз свидетельствует о том, что особых надежд на скорое завершение украинского конфликта нет. В среду также ожидаются свежие данные Росстата по инфляции, которые, скорее всего, усилят уверенность, что ЦБ не будет менять ключевую ставку в октябре, полагает эксперт.

Продолжается снижение акций ПАО "Группа компаний ПИК" - компания накануне объявила об отсутствии намерения платить дивиденды в ближайшие годы. Бумагу покупать не рекомендуется, а на технических отскоках средне- и долгосрочным инвесторам от нее нужно избавляться, считает Антонов.

В целом картина по рынку акций РФ выглядит нерадостной, при отсутствии позитивных новостей возрастает вероятность падения индекса МосБиржи в район 2400 пунктов, к минимумам декабря прошлого года, считает Антонов.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%), в Европе нет единого вектора (индексы DAX, FTSE просели на 0,2-0,5%, CAC 40 прибавил 0,4%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,1-0,6%).

Объем промышленного производства в Японии в сентябре сократился на 1,5% относительно предыдущего месяца, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Это максимальные темпы снижения с ноября 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 1,2%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре уменьшились на 0,3% в годовом выражении, по данным статуправления. Дефляция была зафиксирована по итогам второго месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен на 0,1%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце снизились на 2,3%. Падение было зафиксировано по итогам 36-го месяца подряд. Динамика совпала с прогнозами экспертов.

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в среду вернулись к снижению на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $62,0 за баррель (-0,6% и -1,5% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $58,41 за баррель (-0,5% и -1,3% во вторник).

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Во вторник в Китае начал действовать специальный портовый сбор для американских судов, а в Штатах - аналогичный сбор для китайских судов. Это приведет к росту торговых издержек и нарушению грузопотоков, что может негативно отразиться на объемах производства и, как следствие, спросе на энергоносители.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает более значительного, чем прогнозировалось ранее, избытка предложения нефти на рынке в 2025 и 2026 годах.

МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тыс. баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тыс. б/с. Прогноз на 2026 год был немного повышен - до 699 тыс. б/с с 698 тыс. б/с. Оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.

Инвесторы ждут выхода данных по запасам нефти в США: отчет Американского института нефти (API) будет опубликован позднее в среду, а официальный отчет министерства энергетики Штатов - в четверг. На этой неделе данные по запасам публикуются с задержкой на один день из-за празднования в США 13 октября Дня Колумба.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Россети Волга" (+13,7%), ПАО "Россети Центр" (+9,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+9,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+8%), ПАО "Россети Московский регион" (+7,6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+5,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+5,2% и +14,7% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5,2% и +4,8% "префы"), ПАО "Россети Сибирь" (+5%), ПАО "Россети Юг" (+4,3%), ПАО "ФСК-Россети" (+2,9%).

Снизились после отсечки дивидендов акции "Самараэнерго" (-6,6% и -7,2% "префы"), также просели "префы" ПАО "Светофор Групп" (-10,1%), бумаги ПАО "Диасофт" (-4,3%), ПАО "Мосгорломбард" (-3,5%), "Фикс Прайс" (-2,5%), "Русснефти" (-2,3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,32 млрд рублей (из них 6,1 млрд рублей пришлось на акции "Группы компаний ПИК", 5,67 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,89 млрд рублей на акции "Газпрома").