РФ за 9 месяцев увеличила экспорт продукции свиноводства в Китай более чем вдвое

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - РФ за девять месяцев экспортировала в Китай 55,6 тыс. тонн продукции свиноводства, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (28,7 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

В частности, поставки свинины выросли в 1,6 раза, до 28,3 тыс. тонн, свиных субпродуктов - в 2,4 раза, до 27,3 тыс. тонн.

Всего экспорт свинины за девять месяцев составил 205 тыс. тонн, что на 35,6% больше, чем годом ранее (151,1 тыс. тонн). Поставки в Белоруссию выросли на 44,6%, до 94,3 тыс. тонн, во Вьетнам - на 43,5%, до 44,1 тыс. тонн. Кроме того, Казахстан удвоил импорт свинины из РФ, Армения увеличила на 12,7%, Грузия - более чем в 10 раз.

Как сообщалось, РФ начала экспортировать продукцию свиноводства в Китай в марте 2024 года, первые партии достигли китайского рынка в апреле.

По данным Национального союза свиноводов, всего в 2024 году Китай ввез 40 тыс. тонн российской продукции свиноводства. В этом году российские свиноводы рассчитывают на увеличение до 80 тыс. тонн.

Право на поставки свинины из РФ в Китай в настоящее время имеют три компании: "Мираторг", "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат". Первым экспортером стал "Мираторг". По данным Россельхознадзора, в настоящее время рассматриваются заявки еще семи компаний на получение права экспорта продукции свиноводства в Китай.

Как заявляла министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в начале сентября, Минсельхоз рассчитывает на рост числа российских предприятий, которым будет предоставлено право на экспорт свинины в Китай. Китайская сторона занимает очень конструктивную позицию в этом вопросе, отмечала она.

По данным Минсельхоза РФ, экспорт российской свинины в 2024 году увеличился на 42%, до более $610 млн, что стало рекордным показателем.