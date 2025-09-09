Доля свинины в "мясной корзине" россиян в 2025 году может достичь 38%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В России в последние годы растет потребление свинины, к концу 2025 года ее доля в "мясной корзине" россиян может достичь 38%. Осенью цены на нее, как правило, снижаются после высокого спроса в шашлычный сезон, заявил "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Так он прокомментировал появившиеся в СМИ прогнозы о том, что к концу года свинина может подорожать на 5-10%.

"Что касается цен на свинину, то за последние пять лет потребительская цена выросла на 25%. То есть, динамика цен существенно отставала от динамики продовольственной и общей инфляции. Именно этим объясняется стремительный рост потребления свинины, которое за десять лет выросло почти на 35%", - сказал он.

"Именно экономическая доступность свинины в России обеспечивает стабильный рост экспорта и увеличение доли свинины в мясной корзине россиян, которая в этом году составит около 38% от всего потребления мяса, хоть еще десять лет назад она составляла 32%", - отметил Юшин.

При этом он обратил внимание на то, что "осенью исторически, как правило, оптовые цены, цены производителей даже снижаются после жаркого периода высокого спроса в шашлычный сезон".

Ведущий производитель свинины в России - агрохолдинг "Мираторг" также отмечает существенный рост потребления свинины в последние годы и отставание темпов роста цен на нее от продовольственной инфляции. До конца года холдинг не ожидает роста потребительских цен на это мясо.

Как заявили в его пресс-служба, эта позиция основана на оперативных данных производства и отраслевой аналитике. "Сезонное увеличение цен в летний период на определенные отруба, связанное с высоким спросом, полностью исчерпано. В настоящее время рынок демонстрирует стабильность, а плановые объемы производства и поставок от сельхозпроизводителей полностью обеспечивают текущий и прогнозируемый спрос", - заявили в холдинге.

По данным отраслевых экспертов, на 36-й неделе года оптовая цена на свиной окорок составила 312 рублей за кг, что на 3% ниже, чем неделей ранее. В годовом выражении она выросла на 13%. Лопатка за неделю подешевела на 3%, рост за год составил 16%, до 300 рублей за кг. Цены на карбонад и грудинку за неделю не изменились и составили 320 и 255 рублей за кг соответственно. Это также на 9% и 15% ниже, чем годом ранее. Цена на полутуши за неделю не изменилась, в годовом выражении выросла на 16%, до 237 рублей за кг.

В то же время рост себестоимости производства свинины в этом году эксперты оценивают в 25-30%.

В "Мираторге" рассчитывают, что прогнозируемое снижение ключевой ставки Банком России позволит дополнительно стимулировать инвестиции в повышение эффективности свиноводства и дальнейшее наращивание объемов производства мяса.

"Таким образом, показатели производства и рыночная конъюнктура позволяют прогнозировать сохранение стабильных цен на свинину в потребительском сегменте до конца года", - подытожили в пресс-службе.

По данным Национального союза свиноводов, в 2024 году производство свинины в стране составило 6,3 млн тонн (в живом весе) против 6,1 млн тонн в 2023 году (рост на 3,3%). В ближайшие пять лет союз прогнозирует замедление темпов роста до 1-2% в год. Но этого достаточно для сохранения стабильной ситуации на рынке и развития экспорта, подчеркивали ранее в отраслевом объединении.

В 2024 году потребление мяса в России выросло до 83 кг на человека с 81 кг в 2023 году, в том числе свинины - до 31,3 кг с 30,6 кг соответственно.

По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство свиней (в живом весе) в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,8%, до 3,01 млн тонн, в сельхозорганизациях - на 0,5%, до 2,7 млн тонн.