Первая партия российской свинины доставлена в Китай

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия российской свинины доставлена на рынок Китая, сообщает АПХ "Мираторг". Холдинг первым начал поставки после того, как КНР в сентябре прошлого года отменила ограничения на ввоз этого мяса из РФ.

Партия продукции, произведенной на мясоперерабатывающем комплексе холдинга в Белгородской области, объемом 27 тонн была отправлена 7 марта со станции "Селятино" по железной дороге до Владивостока, откуда была погружена на судно до порта Нанша (КНР). Интермодальную отправку организовала российская транспортная компания Fesco. Спустя месяц контейнер прибыл в китайский порт, откуда импортер 13 апреля выгрузил партию на свой склад.

"Мы очень ценим китайский рынок и ответственно относимся к выполнению всех ветеринарных требований страны-импортера. Задача - в ближайшие годы увеличить объемы поставок и расширить ассортимент мясной продукции в соответствии со вкусовыми предпочтениями жителей КНР. Компания самостоятельно обеспечивает 100%-ный контроль качества и полную прослеживаемость продукции на всех этапах от "поля до прилавка", - отметили в пресс-службе холдинга.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года Китай отменил ограничения на экспорт свинины из РФ. Это решение было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней (АЧС) в России. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря - утвержден ветеринарный сертификат. Это дало РФ право на экспорт свинины на китайский рынок.

В декабре 2023 года китайские специалисты проинспектировали ряд российских компаний, заинтересованных в поставках продукции свиноводства на рынок КНР. По их итогам три компании - "Мираторг", "Тамбовский бекон" (ГК "Русагро") и Великолукский мясокомбинат были сертифицированы на поставки в КНР. В начале апреля первую партию своей продукции в Китай отправил Великолукский мясокомбинат.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.