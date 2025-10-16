Дюков заявил о необходимости создать 25 новых технологий для разработки запасов нефти

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - России нужно разработать 25 новых технологий для вовлечения в разработку новых классов запасов нефти, заявил на Российской энергетической неделе глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Одной из задач, стоящих перед российским топливно-энергетическим комплексом, он назвал переориентацию направлений больших объемов нефти и нефтепродуктов на перспективные растущие рынки.

"Ответы есть в Энергостратегии до 2050 года - в рамках стратегии предстоит реализовать 8 нефтяных проектов, 4 проекта в разведке и добыче: увеличение КИН до 45%, применение третичных методов увеличения нефтеотдачи, вовлечение в разработку ТРИЗ (ачимовка, тюменка), вовлечение запасов как арктической зоны, так и Восточной Сибири и запасов на шельфе", - сказал глава "Газпром нефти".

Также важным он назвал проект КиберТЭК, "который ставит задачу не просто создания цифровых двойников залежей и месторождений, на которых мы работаем, или объектов инфраструктуры, но ставит задачу создания такого единого интегрированного двойника отрасли, который значительно позволит повысить эффективность работы, эффективность геологоразведки и добычи".

По словам Дюкова, четыре проекта по добыче предполагают создание 77 технологий.

"И в данном случае речь не идет о импортозамещении, а о создании новых технологий, которых еще нет. Сегодня по завершению Координационного совета по импортозамещению нефтегазового оборудования с министерством энергетики была подписана дорожная карта по созданию 25 новых технологий, которые позволят решить те вызовы, которые есть в добыче, и позволят вовлечь в разработку новые классы запасов, чтобы обеспечить рост добычи до 2050 года", - сказал он.

Дюков подчеркнул, что у России есть все возможности для реализации Энергостратегии, увеличения предложения нефти и укрепления своей позиции на мировом нефтяном рынке, а реализация стратегии позволит занять место отраслевого технологического лидера в международном масштабе и стать крупным поставщиком не только нефти и нефтепродуктов, но и передовых технологий, оборудования, материалов, в том числе, в другие страны-производители нефти.