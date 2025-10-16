Charles Schwab в III квартале увеличила чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 1,8 раза, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,28 млрд, или $1,26 в расчете на акцию, по сравнению с $1,3 млрд, или $0,71 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,31 на акцию при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков $1,25 на акцию.

Квартальная выручка Charles Schwab выросла на 27% - до $6,14 млрд. Эксперты ожидали в среднем $6,01 млрд.

Чистый процентный доход компании в минувшем квартале увеличился до $3,05 млрд с $2,82 млрд годом ранее. Чистая процентная маржа составила 2,86%.

Объем комиссионных, полученных за администрирование и управление активами, поднялся на 13% - до $1,67 млрд.

Объем активов клиентов на конец сентября достиг рекордной суммы в $11,59 трлн, что на 17% больше, чем годом ранее.

Акции Charles Schwab дорожают на 1,4% в начале торгов в четверг.