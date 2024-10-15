Charles Schwab в III квартале увеличила чистую прибыль на 25%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в третьем квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на четверть, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,408 млрд, или $71 цент в расчете на акцию, по сравнению с $1,125 млрд, или 56 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов не изменилась - 77 центов на акцию.

Выручка повысилась на 5% - до $4,847 млрд против $4,606 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты ожидали прибыль в среднем на уровне 75 центов на акцию при выручке в $4,78 млрд.

Чистый процентный доход компании в минувшем квартале сократился на 0,7% - до $2,222 млрд. Объем комиссионных, полученных за администрирование и управление активами, увеличился на 20,6%, достигнув $1,476 млрд. Трейдинговый доход вырос на 3,8% - до $797 млн.

По данным на 30 сентября объем активов клиентов Charles Schwab составил рекордные $9,92 трлн, увеличившись за год на 27%. Число активных брокерских счетов выросло на 4% - до 36 млн.

Котировки акций Charles Schwab в начале торгов во вторник взлетели на 8,4%. За последние три месяца рыночная стоимость финкомпании выросла на 9% (до $124 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 3,5%.