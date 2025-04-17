Charles Schwab в I кв. увеличил прибыль на 40%, выручку - на 18%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в первом квартале увеличила чистую прибыль на 40%, выручку - на 18%, при этом ее скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,91 млрд, или $0,99 в расчете на акцию, по сравнению с $1,36 млрд, или $0,68 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,04 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,01 на акцию.

Выручка Charles Schwab составила $5,6 млрд против $4,74 млрд в первом квартале 2024 года. Эксперты ожидали в среднем $5,53 млрд.

Чистый процентный доход компании в минувшем квартале увеличился до $2,706 млрд с $2,233 млрд годом ранее. Объем комиссионных, полученных за администрирование и управление активами, составил $1,530 млрд против $1,348 млрд в первом квартале прошлого года, трейдинговый доход - $908 млн против $817 млн.

На 31 марта объем активов клиентов Charles Schwab составлял $9,93 трлн (повышение за год на 9%), число активных брокерских счетов - 37 млн (рост на 8%).

В отчетном квартале компания выкупила собственные акции на сумму $1,5 млрд, а также повысила квартальные дивиденды до $0,27 на акцию.

Котировки акций Charles Schwab повышаются на 5,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года рыночная стоимость компании выросла на 2,3% (до $141,14 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 10,3%.