В "Газпром нефти" отрицают появление нового партнера в Салымском проекте

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Информация о том, что у "Газпром нефти" появился новый партнер в Салымском проекте, не соответствует действительности, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Коммерсантъ" со ссылкой два источника, знающих о сделке, сообщил, что бизнесмен Геннадий Тимченко мог стать владельцем 50% ООО "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД). Сейчас СПД не раскрывает учредителей.

СПД разрабатывает Западно-Салымский, Верхнесалымский, Выделыпский, Южно-Ямской участки, а также участки Восточно-Шапшинский-1 и Салымский-2 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сказано на сайте компании. Извлекаемые запасы нефти категории С1 (разведанные) и С2 (оцененные) по Салымской группе месторождений составляют 140 млн тонн.