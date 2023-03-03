"Газпром нефть" закрыла сделку по выкупу доли Shell в Салымском проекте

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" закрыла сделку по выкупу доли Shell в Салымском проекте, сообщается в данных ЕГРЮЛ.

50%-ная доля ООО "Салым Петролеум Девелопмент" в пятницу была перерегистрирована с Shell Salym Development B.V. на ООО "ГПН - Ближневосточные проекты". Владельцем еще 50% является ООО "ГПН - Салымские проекты".

"Газпром нефть" поздно вечером в пятницу подтвердила, что консолидировала 100% долей в уставном капитале ООО "Салым Петролеум Девелопмент". "Выход Shell не окажет влияния на планы по дальнейшей разработке актива, "Газпром нефть" располагает всеми необходимыми технологиями, ресурсами и экспертизой для самостоятельного развития предприятия", - говорится в сообщении российской компании.

Shell ранее объявила о своем намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ. Компания отстранилась от управления Салымским проектом, вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость актива, признав полное обесценение в размере $233 млн.

В конце 2022 года в соответствии с российскими законодательными изменениями и решениями судов Salym Petroleum Development был преобразован в российское ООО "Салым Петролеум Девелопмент", в котором у Shell оставалась доля в 50%.

Салым - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО. Занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам РФ, составляют 140 млн тонн.

Ранее сообщалось, что, согласно разрешению президента РФ, "Газпром нефть" выкупает у иностранного партнера 50% обыкновенных акций ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз". Это СП планировало изучать ряд месторождений в Западной Сибири.