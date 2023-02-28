"Газпром нефть" и Shell еще не закрыли сделку по Салыму

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" и Shell еще не закрыли сделку продажи доли нидерландской компании в Салымском проекте в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Салым - крупный добычной и геологоразведочный проект в ХМАО. Он предполагает освоение Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское, Ваделыпское, Южно-Ямской, Восточно-Шапкинский и Салымский-2). Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2 по Салымской группе месторождений, утвержденные Государственной комиссией по запасам, составляют 140 млн тонн.

В 2022 году Shell plc объявила о своем намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), а в середине 2022 года отстранилась от управления этим СП с "Газпром нефтью", вывела своих сотрудников из совета директоров, обнулила стоимость актива, признав полное обесценение в размере $233 млн.

В конце 2022 года в соответствии с российскими законодательными изменениями и решениями судов Salym Petroleum Development был преобразован в российское ООО "Салым Петролеум Девелопмент", в котором у Shell оставалась доля в 50%.

17 февраля 2023 года стало известно, что президент Владимир Путин разрешил "Газпром нефти" приобрести доли британо-нидерландской Shell в проекте "Салым Петролеум" и "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" (ХМНС), которое планировало изучать ряд месторождений в Западной Сибири.