Глава МВФ назвала состояние мировой экономики худшим, чем требуется

Фонд прогнозирует постепенное замедление глобального экономического роста

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Опасения Международного валютного фонда в отношении состояния мировой экономики не оправдались, однако оно хуже требуемого, заявила на брифинге в штаб-квартире МВФ директор-распорядитель организации Кристалина Георгиева.

"Лучше, чем опасались, но хуже, чем требуется", - ответила она на вопрос о том, как изменилась ситуация за последние полгода.

По ее словам, глобальный экономический рост "довольно стабилен". При этом МВФ прогнозирует его постепенное замедление: с 3,3% в прошлом году до 3,2% в этом и 3,1% в следующем.

"Это лучше, чем мы опасались, и лучше, чем мы прогнозировали шесть месяцев назад", - отметила Георгиева. В апреле МВФ прогнозировал рост мировой экономики на 2,8% в 2025 году, в июле - на 3%.

По ее словам, частный сектор показал весьма незаурядную гибкость в вопросах реакции на вызовы, в том числе связанные с цепочками поставок и торговыми войнами.

При этом перспективы мировой экономики не впечатляют, заявила Георгиева. Среднесрочный прогноз роста глобального ВВП остается слабым, уровень госдолга близок к рекордному и продолжает расти, а в самой экономике наблюдается чрезмерный дисбаланс, пояснила она.

Глава МВФ призвала страны-участницы организации поддерживать международную торговлю как двигатель роста глобальной экономики.

Экономика Китая, как по-прежнему ожидается, будет расти быстрее среднемировых темпов, сказала она, однако стране предстоит решить, сохранять ли старую, экспортно-ориентированную модель экономического роста или сосредоточиться на модели, которая больше ориентирована на внутреннее потребление.

По ее мнению, КНР и другим странам с чрезмерным профицитом внешней торговли следует стимулировать внутреннее потребление, в том числе сократить расходы на реализацию промышленной политики и увеличить расходы на меры социальной защиты.

Между тем государствам с избыточным дефицитом бюджета, таким как США, нужно его снижать и стимулировать частные сбережения, считает Георгиева.

Говоря об искусственном интеллекте (ИИ), она отметила невероятный оптимизм в результате бума инвестиций, особенно в США.

"Мы провели оценку, - сказала глава МВФ. - На данный момент мы считаем, что ИИ действительно будет способствовать экономическому росту". Его вклад она оценила в 0,1-0,8 п.п., отметив, что это "очень существенно для мира".

Она предупредила, что ИИ может привести не только к росту производительности, но и к дисбалансу как внутри стран, так и на международной арене.

"Большое значение имеет готовность, - заявила Георгиева. - Все происходит быстро, поэтому у нас как у общества немного времени на подготовку к ИИ".

