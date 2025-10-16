В руководстве ФРС США Миран и Уоллер выступают за дальнейшее снижение ставки

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Руководство Федеральной резервной системы США до конца года наверняка снизит процентную ставку еще на 50 базисных пунктов (б.п.), полагает член совета управляющих Стивен Миран.

"Думаю, в этом году ситуация, скорее всего, располагает к трем снижениям по 25 б.п. каждое", - сказал он Fox Business. Федрезерв уже снизил ставку на 25 б.п. в сентябре, а до конца года предстоят еще два заседания.

Миран отметил, что предпочел бы снижение на 50 б.п. на заседании 28-29 октября. По его мнению, торговая напряженность повышает неопределенность в американской экономике и увеличивает понижательные риски для ее роста.

"Если денежно-кредитная политика остается такой ограничительной, как сейчас, а по экономике бьет подобный шок, это значительно усиливает негативные последствия такого шока", - отметил член совета управляющих.

Другой член совета - Кристофер Уоллер - сказал, что не поддержит снижение ставки на 50 б.п., учитывая смешанные сигналы о состоянии экономики США.

По его словам, рынок труда в последние месяцы демонстрирует признаки ослабления, а экономический рост остается сильным.

"Весы должны качнуться в ту или иную сторону: либо рост экономики замедлится, чтобы соответствовать слабости рынка труда, либо рынок труда восстановится, чтобы соответствовать повышенным темпам экономического роста, - цитирует Financial Times высказывание Уоллера. - Поскольку мы не знаем, в какую сторону укажут данные в этом конфликте, нужно корректировать политику осторожно, чтобы не допустить ошибку, которую будет дорого исправить".

Он также заявил, что поддерживает "дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики".

Миран и Уоллер в этом году имеют право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).