Новым куратором финтех-вертикали МТС стал бывший топ-менеджер Сбербанка

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Гендиректором ООО "МТС Финтех" назначен Тимур Козинцев, ранее работавший в Сбербанке, сообщила компания Erion (объединяет компании экосистемы ПАО "МТС").

Назначение вступило в силу с 15 октября. В новой должности Козинцев будет отвечать за стратегическое развитие всех бизнесов финтех-направления МТС, выход на новые рынки, разработку и масштабирование инновационных финтех-продуктов, а также увеличение синергии между финансовыми и нефинансовыми сервисами группы.

"Учитывая его (Козинцева - ИФ) богатый международный опыт работы, перед ним стоят амбициозные задачи - укрепление рыночных позиций, повышение эффективности взаимодействия между вертикалями, построение новых партнерств в рамках стратегии открытой экосистемы", - прокомментировал президент Erion Ровшан Алиев.

Согласно ЕГРЮЛ, с июня "МТС Финтех" возглавлял Дмитрий Корнев. В компании пока не уточнили деталей смены руководителя.

Тимур Козинцев до перехода в "МТС Финтех" на протяжении последних 12 лет строил карьеру в группе Сбербанка. С 2013 года он был управляющим директором Сбербанка, курирующим международный бизнес банка в Турции, обеспечивал интеграцию турецкого DenizBank в группу Сбербанка, с 2015 года был членом совета директоров, членом правления, а также руководил службой управления рисками DenizBank. После продажи DenizBank в 2020 году возглавил блок Sberbank International, где отвечал за развитие банковского бизнеса Сбербанка в странах СНГ и Центрально-Восточной Европы.

Козинцев окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "экономическая теория", а затем там же аспирантуру. В 1999 году он получил ученую степень кандидата экономических наук. C 2014 по 2015 год он учился в London Business School.