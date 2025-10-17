Continental получил квартальную выручку выше ожиданий

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Continental AG в третьем квартале 2025 года зафиксировал выручку в размере 5 млрд евро, говорится в предварительном отчете компании.

Маржа скорректированной EBIT, как ожидается, составила 11,4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предполагал, что ее выручка в прошедшем квартале составит 4,9 млрд евро, маржа скорректированной EBIT - 9,5%.

Выручка в сегменте выпуска автомобильных шин составила порядка 3,5 млрд евро, что соответствует ожиданиям рынка, рентабельность по скорректированной EBIT в этом сегменте - 14,3% (прогноз - 13%). Повышение цен практически полностью нивелировало негативные последствия снижения продаж, колебаний валютных курсов и торговых пошлин, отмечают в компании.

Доход в сегменте ContiTech (компоненты из резины и пластика для автомобильной промышленности и других отраслей), по предварительным данным, составил 1,5 млрд евро (на уровне прогноза).

Годом ранее выручка Continental составила 9,8 млрд евро, включая доход подразделения по выпуску шин в 3,5 млрд евро и ContiTech в 1,5 млрд евро. Показатели третьего квартала прошлого года также учитывали результаты бизнеса в сфере автомобильных технологий, выделенного из Continental в этом году.

Компания по-прежнему ожидает, что ее выручка в этом году составит 19,5-21 млрд евро, маржа скорректированной EBIT - 10-11%.

Полная отчетность за третий квартал 2025 года будет опубликована 6 ноября.

С начала 2025 года капитализация Continental выросла на 20,6%.