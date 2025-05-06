Continental в I квартале вернулся к чистой прибыли и слабо сократил выручку

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Continental AG в первом квартале 2025 года получил чистую прибыль и слабо сократил выручку, при этом скорректированная EBIT стала лучшей за четыре года.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 68 млн евро по сравнению с убытком в размере 53 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированный показатель EBIT вырос до 586 млн с 201 млн евро. Это лучший показатель для первого квартала с 2021 года. Рентабельность по этому показателю составила 6%.

Выручка Continental понизилась до 9,7 млрд евро с 9,8 млрд евро годом ранее.

В текущем году компания ожидает выручку в размере 19,5-21 млрд евро. Прогноз не учитывает результаты подразделения по выпуску автоэлектроники (Automotive), которое, по планам, будет выведено на Франкфуртскую фондовую биржу до конца года. Выручка подразделения в 2024 году составила около 19,4 млрд евро.

Акции Continental во вторник дорожают на 2,4%. С начала года капитализация компании увеличилась на 10,8% до 14 млрд евро.