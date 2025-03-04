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Германский Continental увеличил чистую прибыль в 2024 году

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель автокомпонентов Continental AG увеличил чистую прибыль в 2024 году на 1%, сократив при этом выручку на 4%.

Компания планирует выплатить дивиденды в размере 2,5 евро на акцию за 2024 год (2,2 евро на акцию годом ранее). В общей сложности она направит на дивидендные выплаты примерно 500 млн евро.

Годовая чистая прибыль Continental составила 1,17 млрд евро по сравнению с 1,16 млрд евро годом ранее.

Скорректированная EBIT выросла на 7%, до 2,69 млрд евро, рентабельность по этому показателю повысилась до 6,8% с 6,1% в 2023 году. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Continental, предполагал, что скорректированная EBIT составит 2,64 млрд евро.

Годовая выручка компании снизилась до 39,7 млрд евро с 41,4 млрд евро годом ранее.

В 2025 году, по прогнозу Continental, ее выручка составит 38-41 млрд евро, рентабельность по скорректированной EBIT - 6,5-7,5%. В компании отмечают, что операционная среда в минувшем году была слабой, особенно на ключевом для нее европейском рынке. Continental не ждет улучшения рыночных условий в текущем году, в связи с чем реализует меры сокращения расходов.

В декабре 2024 года Continental объявила о намерении выделить подразделение автомобильных технологий в самостоятельную компанию до конца 2025 года.

4 марта она объявила, что рассматривает возможность дальнейшей реорганизации своих операций. "Наши подразделения имеют четкие структуры и являются ведущими игроками в своих сегментах. Они созрели и теперь готовы к большей независимости", - заявил главный исполнительный директор Continental Николай Сетцер.

Акции Continental подешевели на 5% за последние 12 месяцев.

Continental Николай Сетцер Германия
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