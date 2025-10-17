Поиск

Путин разрешил гонконгской "дочке" Sinopec купить акции СИБУРа у ее кипрской структуры

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил Soihl Hong Kong Holding Limited совершить сделку по покупке 217847910 (8,5%) акций "СИБУРа" у Soihl Cyprus Investment Limited (дочерняя компания Sinopec), говорится в опубликованном документе.

Sinopec владеет 8,5% акций "СИБУРа".

