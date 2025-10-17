Миллер заявил о стабильном финансовом положении "Газпрома"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" финансирует основную часть затрат за счет операционного денежного потока, что говорит о стабильном финансовом положении, заявил глава компании Алексей Миллер в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы свои затраты в большинстве своем (...) финансируем за счет нашего операционного денежного потока. И это еще раз говорит о том, что финансовое положение "Газпрома" стабильно и надежно", - сказал Миллер, заметив, что "конечно, у нас есть какая-то программа заимствований, так работают вообще все компании в мире".