Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Проект поставок газа в Китай "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется, подтвердил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Одним из первых участков будущего газотранспортного коридора является 410-километровый отрезок от компрессорной станции "Аганская" в ХМАО до КС "Вертикос" в Томской области. Помимо обеспечения магистральной прокачки, он позволит увеличить поставки потребителям регионов Сибирского федерального округа.

"Видите, вы всё знаете", - ответил Миллер "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос, можно ли говорить, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется.

Как сообщалось, 2 сентября в Пекине был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток". Маршрут позволит поставлять из РФ транзитом через Монголию 50 млрд куб. м газа в год.

"Сила Сибири 2" является частью масштабного проекта "Восточной системы газоснабжения" (ВСГ), которая объединит с существующей Единой системой газоснабжения центры добычи на Востоке страны и обеспечит подачу сетевого газа в регионы, которые ранее не имели к нему доступа (Красноярский край, Бурятия, Забайкалье, Еврейская АО).

ВСГ берет с гигантского Тамбейского месторождения на севере полуострова Ямал. Главгосэкспертиза в этом году одобрила проект обустройства месторождения и газопровода с него. Далее коридор проходит через Бованенковское месторождение и Новый Уренгой (центр российской газодобычи - Надым-Пур-Тазовского региона), ХМАО, Томскую, Кемеровскую области, Красноярский край и в Иркутской области выходит на границу с Монголией (газоизмерительная станция "Наушки").

От Бурятии газотранспортная система может продолжиться южнее озера Байкал до Улан-Удэ и Читы и в Сковородино соединиться с действующим газопроводом "Сила Сибири" (проходит через Ковыктинское месторождение и Чаяндинское в Якутии севернее Байкала).

Дальше на Восток уже идет строительство участка через Еврейскую автономную область "Белогорск - Хабаровск", который замкнет ВСГ с существующей магистралью "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".