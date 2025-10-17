В СКФО ввод жилья за 9 месяцев снизился на 26%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Северо-Кавказском федеральном округе в январе-сентябре 2025 года объем ввода в эксплуатацию составил 5 467 тысяч кв. метров, что на 26,2% меньше, чем годом ранее, сообщает сайт Северо-Кавказстата.

В частности, снижение строительства за девять месяцев наблюдалось в Дагестане (на 52,7%), Северной Осетии (на 17,6%), Чечне (на 13,3%), КЧР (на 12,1%), Ингушетии (на 10,1%) и в Ставропольском крае (на 3%).

Ввод жилья в январе-сентябре 2025 года увеличился в КБР (на 1,3%).

Больше всего жилья в СКФО ввели в Ставропольском крае (1 653,2 тысячи кв. метров), Чечне (1 441,2 тысячи кв. метров), Дагестане (1 160,6 тысячи кв. метров).

В том числе индивидуальными застройщиками введено 4 191,4 5 тысячи кв. метров (снижение на 28,7%), больше всего (1 315,6 тысячи кв. метров) - в Чечне.