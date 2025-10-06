В Петербурге ввод жилья за девять месяцев сократился на 17%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в январе-сентябре 2025 года объем ввода жилья составил 1,654 млн кв. метров, сообщает сайт администрации города.

При этом за аналогичный период 2024 года было введено в эксплуатацию 1,989 млн кв. метров жилой недвижимости. Таким образом, показатель снизился на 16,8%.

В сентябре было введено 111,035 тысячи кв. метров жилья (69 домов, или 2419 квартир), что на 38,7% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Больше всего жилья в сентябре было построено в Пушкинском (52 135 кв. метров), Петродворцовом (32 505 кв. метров) и Красносельском (14 826 кв. метров) районах города.

Всего в 2024 году в Петербурге было введено 2,666 млн кв. метров жилья, что на 23,8% меньше, чем годом ранее.