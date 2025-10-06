Поиск

В Петербурге ввод жилья за девять месяцев сократился на 17%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге в январе-сентябре 2025 года объем ввода жилья составил 1,654 млн кв. метров, сообщает сайт администрации города.

При этом за аналогичный период 2024 года было введено в эксплуатацию 1,989 млн кв. метров жилой недвижимости. Таким образом, показатель снизился на 16,8%.

В сентябре было введено 111,035 тысячи кв. метров жилья (69 домов, или 2419 квартир), что на 38,7% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Больше всего жилья в сентябре было построено в Пушкинском (52 135 кв. метров), Петродворцовом (32 505 кв. метров) и Красносельском (14 826 кв. метров) районах города.

Всего в 2024 году в Петербурге было введено 2,666 млн кв. метров жилья, что на 23,8% меньше, чем годом ранее.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });