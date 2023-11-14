Жилищное строительство в РФ в октябре упало на 25,5% год к году

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в октябре 2023 года составил 6 млн 468 тыс. кв. м, что на 25,5% меньше, чем в октябре 2022 года, говорится в опубликованных в вторник материалах Росстата.

За январь-октябрь 2023 года жилищное строительство в стране снизилось на 1,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 86 млн 198,3 тыс. кв. м.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года в РФ ввели 9 млн 539 тыс. кв. м жилья, что на 0,9% больше, чем в сентябре 2022 года, в августе ввели 10 млн 187,4 тыс. кв. м (рост на 12,3% в годовом выражении), в июле ввели 7 млн 883,5 тыс. кв. м (снижение на 1,6%), в июне - 8 млн 884,5 тыс. кв. м (рост на 9,1%), в мае - 7 млн 181, 9 тыс. кв. м (рост на 4,5%), в апреле - 7 млн 128,4 тыс. кв. м (снижение на 14,3%), в марте - 8 млн 638,1 тыс. кв. м (снижение на 3,5%), в феврале 2023 года - 8 млн 276,8 тыс. кв. м жилья (падение на 17,2%), в январе - 12 млн 010,8 тыс. кв. м (рост на 16,1%).

По итогам 2022 года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 102 млн 712,7 тыс. кв. м жилья (рост на 11% к 2021 году) после 92,6 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2021 году (рост к 2020 году тогда составил 12,7%).

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ожидает ввод жилья по итогам 2023 года на уровне 104 млн кв. м.