"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" подало в российский суд иск к германской инжиниринговой компании Linde GmbH, относящийся к категории "возмещение вреда внедоговорного".

Как сообщается в картотеке суда, заявление в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области было подано 17 октября.

Соответчиками по иску выступают еще одна компания группы Linde - Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH, а также юридическая фирма Pinsent Masons.

Linde в российских судах выступает ответчиком по крупным искам: "РусХимАльянса" из-за прекращения работ по газовому проекту в Усть-Луге под предлогом санкций; ООО "Газпром переработка Благовещенск" из-за вызванных ошибками в проектировании пожаров при пусконаладочных работах на Амурском ГПЗ.