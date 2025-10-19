Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Газоперерабатывающий завод в Оренбургской области после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак, на газоснабжении Казахстана это не сказалось, сообщило в воскресенье Минэнерго республики.

"По информации ПАО "Газпром", 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак. (...) Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении Минэнерго.

Согласно сообщению, информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена.

"Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями. Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В Минэнерго Казахстана заверили, что держат ситуацию на контроле и находятся в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.

Рано утром в воскресенье губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА на газзавод, в результате которой была частично повреждена инфраструктура и началось возгорание в цехе. "Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов", - написал Солнцев в своем телеграм-канале.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГаз" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров.