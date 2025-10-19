Поиск

Оренбургский ГПЗ после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с Карачаганака

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Газоперерабатывающий завод в Оренбургской области после атаки БПЛА временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак, на газоснабжении Казахстана это не сказалось, сообщило в воскресенье Минэнерго республики.

"По информации ПАО "Газпром", 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак. (...) Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении Минэнерго.

Согласно сообщению, информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена.

"Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями. Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В РоссииБПЛА атаковали газзавод в Оренбургской областиЧитать подробнее

В Минэнерго Казахстана заверили, что держат ситуацию на контроле и находятся в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения.

Рано утром в воскресенье губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА на газзавод, в результате которой была частично повреждена инфраструктура и началось возгорание в цехе. "Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов", - написал Солнцев в своем телеграм-канале.

"Газпром" и "КазМунайГаз" с 2002 года сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия "КазРосГаз": это СП создано на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском ГПЗ и продажи потребителям Казахстана и России.

Долгосрочный договор купли-продажи газа с Карачаганакского месторождения подписан между Karachaganak Petroleum Operating BV и "КазРосГаз" в 2007 году, в 2015 году продлен до 2038 года (в объеме до 9 млрд кубометров в год).

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров.

Казахстан Минэнерго КазМунайГаз Оренбургская область Оренбургский ГПЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

Повышение утильсбора не затронет всех импортеров, приобретших машины до вступления в силу новой нормы

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"ВСМПО-Ависма" с 1 декабря планирует перевести административный персонал на 4-дневку

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

"Газпром" подал к Linde иск в суд РФ о возмещении вреда

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Рубль в пятницу сильно упал в паре с юанем, растеряв весь рост предыдущих сессий

Apple будет транслировать "Формулу-1" в США на эксклюзивных правах

Биржевые цены на летнее и межсезонное ДТ упали более чем на 4% на фоне сезонного снижения спроса

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

"Газпром" зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Индия в октябре наращивает импорт нефти из России после снижения в III квартале

РФ после обнуления импортных пошлин еще не закупала нефтепродукты за рубежом

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7388 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });