БПЛА атаковали газзавод в Оренбургской области
Началось возгорание в одном из цехов
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА на газзавод, в результате которой была частично повреждена инфраструктура и началось возгорание в цехе.
"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
По словам Солнцева, на место пожара выдвинуты все экстренные службы.
Губернатор добавил, что среди сотрудников предприятия никто не пострадал.