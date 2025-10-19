БПЛА атаковали газзавод в Оренбургской области

Началось возгорание в одном из цехов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об атаке БПЛА на газзавод, в результате которой была частично повреждена инфраструктура и началось возгорание в цехе.

"Беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки еще одного промышленного объекта региона. Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Солнцева, на место пожара выдвинуты все экстренные службы.

Губернатор добавил, что среди сотрудников предприятия никто не пострадал.