Швейцарская Holcim купит Xella за 1,85 млрд евро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель стройматериалов Holcim Ltd. покупает германскую Xella, выпускающую инновационные строительные и изоляционные материалы, сообщил Holcim.

Компании заключили окончательное соглашение, оценив стоимость Xella в 1,85 млрд евро.

Покупка осуществляется в рамках стратегии Holcim, направленной на развитие сегмента решений для строительства.

Закрытие сделки, обусловленное получением необходимых разрешений, ожидается во втором полугодии 2026 года.

Продажи Xella в 2025 году прогнозируются на уровне 1 млрд евро. Штат германской компании, работающей на 21 из европейских рынков, превышает 4 тысячи человек. Xella владеет брендами Ytong, Silka, Hebel и Multipor и является пионером в сфере использования цифровых технологий в строительстве.

С начала 2025 года капитализация Holcim выросла на 48,5%, до 35,5 млрд швейцарских франков (порядка $44,7 млрд).