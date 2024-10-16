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Holcim задумался о листинге североамериканского бизнеса в США и Швейцарии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель стройматериалов Holcim Ltd. рассматривает возможность двойного листинга своего североамериканского бизнеса - в США и Швейцарии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В январе Holcim заявила, что выделит североамериканские активы, на которые приходится около 40% всей прибыли группы, в отдельную компанию. Она может быть оценена более чем в $30 млрд. При этом планировалось, что ее акции будут размещены на американской бирже в первом полугодии 2025 года.

Однако, по словам источников, двойной листинг входит в число рассматриваемых вариантов, и окончательное решение пока не принято. Такая возможность изучается из-за того, что швейцарским и другим европейским фондам, вероятно, придется продать новые акции Holcim, которые будут обращаться в США. Это окажет негативное давление на их котировки.

"Двойной листинг привлечет европейских инвесторов, сохранит присутствие в Европе, что может быть выгодно для континента, - полагает директор Mirabaud & Cie Джон Плассард. - Однако листинг только в США может повысить ликвидность, выровнять подразделение с американскими аналогами и привлечь больше институциональных инвесторов".

Подготовка к отделению североамериканского бизнеса также включает вопрос о месте расположения штаб-квартиры новой организации. По словам источников, она будет находиться в Цуге (Швейцария) из-за налоговых льгот. При этом операционная база расположится в Чикаго.

Представители Holcim отказались от комментариев.

С начала 2024 года капитализация Holcim увеличилась на 27%, тогда как сводный европейский индекс STOXX Europe 600 прибавил 8,5%.

США Швейцария Holcim Европа Mirabaud & Cie
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