Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Фото: Cheng Xin/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Продажи iPhone 17 в США и Китае в первые десять дней превысили результаты iPhone 16 за аналогичный период на 14%, сообщила аналитическая компания Counterpoint.

При этом продажи базовой модели нового смартфона в КНР были примерно вдвое больше по сравнению с предыдущей версией, на обоих рынках в совокупности - на 31%.

"Базовая модель iPhone 17 имеет отличное соотношение цены и качества и очень привлекательна для потребителей, - пишет в отчете старший аналитик Counterpoint Чжан Мэнмэн. - Улучшенный процессор, улучшенный экран, более высокий базовый объем встроенной памяти, апргрейд селфи-камеры - и все это за ту же цену, что и прошлогодний iPhone 16".