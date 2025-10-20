Поиск

Китайская CATL в III квартале увеличила чистую прибыль на 41%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), крупнейший в стране производитель литий-ионных аккумуляторов, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 41%, до 18,5 млрд юаней ($2,6 млрд).

В июле-сентябре выручка компании выросла на 13%, до 104,2 млрд юаней.

С начала 2025 года чистая прибыль CATL повысилась на 36%, до 48 млрд юаней, выручка - на 9%, до 283 млрд юаней.

Операционные расходы компании за девять месяцев увеличились на 8%, до 232 млрд юаней, в том числе расходы на НИОКР выросли на 15%, до 15,07 млрд юаней.

CATL по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире по объему использования ее электромобильных аккумуляторов, однако доля компании на рынке сокращается: за восемь месяцев текущего года она составила 36,8% по сравнению с 37,7% годом ранее, по данным SNE Research.

CATL поставляет аккумуляторы таким гигантам, как Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Honda и Nio.

С начала 2025 года капитализация CATL выросла на 37,8%.

